Синоптик рассказал о скором потеплении

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в центре европейской части России повышение дневных температур до положительных отметок ожидается 12 марта. На следующий день потеплеет сразу до 7 градусов, отметил он в беседе с РИА Новости.

В субботу в центре европейской России дневные температуры будут уже положительными. Это связано с прекращением влияния воздушных масс с северо-востока и тем, что днём солнечная энергия будет способствовать повышению температуры, — рассказал учёный.

Вильфанд добавил, что в дальнейшем существенно потеплеет, а 13 и 14 марта температура ожидается на 2-3 градуса выше нормы. Регион будет находиться под влиянием мягких, тёплых воздушных масс, уточнил синоптик.

Ранее стало известно, что в начале марта температура воздуха в Москве может подняться до 6 градусов тепла, однако весна в столицу, скорее всего, придёт только в конце месяца, считает Роман Вильфанд. Он объяснил это тем, что в марте нередко возвращаются зимние холода, температура может понизиться до минус 10 градусов.