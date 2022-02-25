Москвичам рассказали, когда в столице ожидать весны

В начале марта температура воздуха в Москве может подняться до 6 градусов тепла, однако весна в столицу, скорее всего, придёт только в конце месяца, считает синоптик Роман Вильфанд. Он объяснил это тем, что в марте нередко возвращаются зимние холода, температура может понизиться до минус 10 градусов, передаёт «Москва 24».

Погода будет обусловлена областью повышенного давления. Днём ожидается солнышко и температура до +4 градусов. Не исключено, что с 2 марта температура будет ещё выше и поднимется до 3–6 градусов. В марте очень часто бывают процессы зимнего характера, возвращаются холода, температура до −10 градусов бывает, — заверил Вильфанд.

Он отметил, что сход льда обычно происходит в третьей декаде марта или начале апреля. Вильфанд также напомнил, что весеннее равноденствие приходится на 22 марта, 23 марта же отмечают Всемирный метеорологический день. По словам синоптика, примерно в эти даты в Россию традиционно приходит весна.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что 25 февраля в Москве будет тепло, без осадков, атмосферное давление немного пониженное, оно достигнет 748 мм ртутного столба. По мнению синоптика, слой снега в столице уменьшится до 13 см к 6 марта.