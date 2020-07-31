Синоптик рассказал о резкой смене погоды в Москве

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Обычная пандемия длится от полутора до двух лет, но как поведёт себя коронавирус, неизвестно. Такое мнение высказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Доктор сообщил о трёх этапах предыдущих вирусных атак, которые растягивались на полтора-два года. И что будет в этот раз, ответить никто не сможет. Насколько сейчас иммунизировано население, будет ли стойким...