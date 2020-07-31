Синоптик рассказал о резкой смене погоды в Москве

Дожди и грозы ожидают москвичей в наступившие выходные, а температура воздуха составит днём не выше 20 градусов. Погода начнёт меняться уже в понедельник, 3 августа.
В столичный регион придёт жара, заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Изменится направление ветра, он станет северо-западным и западным,
В понедельник в столичном регионе ночью — плюс 9-11 градусов, местами 6-11, потом плюс 8-13 и к четвергу уже 12-15 градусов. Дневные температуры: в понедельник — от 18 градусов тепла по области до 23 в центре Москвы, во вторник — от 21 до 26, в среду — от 23 до 28 градусов тепла. И в четверг — от 26 до 31 тепла, — подчеркнул синоптик.
Ранее NEWS.ru сообщал, что половина территории России в августе окажется под влиянием температуры, превышающей норму. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, погода в последнем месяце лета, как и в июле, будет «нервной» — со значительными температурными перепадами.
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