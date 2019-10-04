https://static.news.ru/photo/56aa990c-e768-11e9-8618-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что уже в ночь на 6 октября ожидается резкое ухудшение погоды не только в Центральном регионе, но и на севере и юге России.

Как рассказал Вильфанд «Российской газете», Москву накроет циклон, который принесёт дождь, переходящий в мокрый снег. Днём 6 октября температура воздуха не превысит четырёх градусов тепла, осадки продолжатся.

Холодный арктический воздух проникнет также на север и северо-запад. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях пойдёт мокрый снег, — пообещал синоптик.

Влияние циклона скажется и в Крыму — там уже объявлено штормовое предупреждение. Резкая перемена погоды произойдёт также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Там пройдут сильные дожди при порывистом ветре, возможен даже град.

Как писал News.ru, на следующей неделе в Москве температура воздуха пойдёт на понижение до среды, 9 октября, как в ночные, так и в дневные часы. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По словам специалиста, наиболее холодные ночи ожидаются также до среды. На территории Подмосковья температура воздуха в это время может опуститься до −2 градусов. Также синоптик подчеркнул, что с 10-го числа в регионе прекратятся ночные заморозки. Температурный режим будет повышаться за счёт Атлантики.