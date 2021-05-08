Синоптик рассказал о наступлении в Москве «новой климатической эпохи»

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 9 мая стало последним прохладным днём, после которого в Москве наступает «другая климатическая эпоха». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Синоптик
Вот такие климатические качели — холодное начало мая и его вторая половина, которая воздаст нам летним теплом за наши страдания, — пояснил Тишковец.
При этом, по его словам, в конце мая и летом погода в регионе будет умеренно тёплой. Не ожидается избыточных дождей и суровых засух.
Всё будет прилично: днём плюс двадцать, ночью около десяти градусов тепла, — подчеркнул Тишковец.
Ранее стало известно, что температура воздуха в столице на наступившей неделе поднимется до 24 градусов тепла. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, с первого в мае рабочего дня наступит летняя погода, которая совсем не будет располагать к работе.