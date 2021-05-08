Синоптик рассказал о наступлении в Москве «новой климатической эпохи»

https://static.news.ru/photo/b2237e7e-b13e-11eb-a68d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 9 мая стало последним прохладным днём, после которого в Москве наступает «другая климатическая эпоха». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Синоптик отметил , что тепло, которое 10 мая придёт в столицу, ознаменует наступление лета раньше срока.

Вот такие климатические качели — холодное начало мая и его вторая половина, которая воздаст нам летним теплом за наши страдания, — пояснил Тишковец.

При этом, по его словам, в конце мая и летом погода в регионе будет умеренно тёплой. Не ожидается избыточных дождей и суровых засух.

Всё будет прилично: днём плюс двадцать, ночью около десяти градусов тепла, — подчеркнул Тишковец.

Ранее стало известно, что температура воздуха в столице на наступившей неделе поднимется до 24 градусов тепла. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, с первого в мае рабочего дня наступит летняя погода, которая совсем не будет располагать к работе.