Синоптик рассказал, какая погода ждёт жителей столицы до конца лета

https://static.news.ru/photo/f43e087a-aa54-11ea-b14e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в июле и августе не стоит ожидать всплесков жаркой погоды, которая наблюдается сейчас в Москве.

Он призвал москвичей не беспокоиться, потому что это лето будет тёплым.

Июль, август по долгосрочным прогнозам тревог не вызывают: достаточно хороший, позитивный прогноз, без явных экстремальных параметров по холоду или по осадкам. Температурный режим в Москве будет держаться в рамках климатической нормы до самого конца лета: до 10–15 градусов — ночью и 20–25 — днём, — отметил эксперт в разговоре с «Москвой 24».

По его словам, в эти выходные жители столицы должны подготовиться к похолоданию. Но уже на следующей недели столбики термометров прогреются. Будет стоять хорошая погода.

Ранее Росгидромет сообщил о резком потеплении в некоторых российских регионах. Причиной изменения погоды станет влияние антициклона.

В Архангельской области температура поднимется на девять градусов по Цельсию, Вологодской и Ленинградской — на десять, в Центральном федеральном округе — на шесть, писал NEWS.ru.