Синоптик предупредил жителей Поволжья о торнадо

В регионах Среднего Поволжья 3 августа возможно возникновение торнадо. Об этом ТАСС рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пояснил, что погода в Центральной России сейчас определяется прохождением холодного атмосферного фронта. После аномальной жары вторжение холода привело к резкому росту гибридных и кучевых дождевых облаков, высота которых составляет до 12 километров.

И этот фронт сопровождается довольно интенсивными ливневыми дождями, грозами, местами градом и шквалистым усилением ветра, — отметил синоптик.

Он добавил, что атмосферный фронт постепенно смещается на восток и юго-восток. По его словам, на «линии огня» окажутся Саранск, Пенза, Самара, Татарстан, Саратов. Специалист предположил, что торнадо будет наблюдаться в Поволжье в середине дня.

Так что вот там надо объявлять «боевую тревогу», отслеживать эту ситуацию внимательнейшим образом, — сказал метеоролог.

Он пояснил, что торнадо обладает необыкновенной мощью, может поднимать в воздух и перемещать на многие километры крупные объекты и «высасывать» целые озёра. В то же время он указал, что такие погодные явления для России — редкость.

Ранее сообщалось, что в середине июля пыльное торнадо наблюдалось в подмосковных Мытищах. Специалисты объяснили его возникновение жаркой погодой. Они добавили, что подобные вихри быстро возникают и пропадают, не нанося вреда.