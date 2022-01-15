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Синоптик предупредил о понижении температуры в Москве на Крещение

Вильфанд: в Крещенскую ночь в Москве температура понизится до минус 10 градусов
06:10, 17 января 2022
Синоптик предупредил о понижении температуры в Москве на Крещение Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в столичном регионе ожидается понижение температуры. Оно начнётся в ночь перед праздником Крещения Господня, который православные христиане отмечают 19 января, отметил он в беседе с РИА Новости.

В среду [ожидается] понижение температуры, аномалия составит около одного градуса. Ночные температуры в Крещенскую ночь будут ниже минус 10 градусов, — уточнил учёный.

Руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов ранее рассказал, что в центральной части России пройдёт «карусель циклонов». Вследствие этого к Крещенской ночи температура понизится до 20 градусов мороза.

Ранее стало известно, что январь в Москве ожидается умеренно холодным и с морозами на Крещение, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Зато, по его словам, в феврале температура прогнозируется на три градуса теплее нормы, а в марте в отдельные дни может доходить до плюс четырёх градусов.

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