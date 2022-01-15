Синоптик предупредил о понижении температуры в Москве на Крещение

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «живой вакциной» может стать любой штамм коронавируса, если человек перенёс заболевание. При этом такая «вакцинация» может привести к печальным последствиям, отметил учёный в беседе с ТАСС.

Живой вакциной не только «омикрон» может быть, но и все штаммы, которые циркулируют. Если человек перенёс заболевание «на ногах», то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут...