Синоптик предупредил москвичей о завершении сезона «серебристых облаков»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале августа у москвичей будет последний шанс увидеть необычное явление — серебристые облака. В беседе с ТАСС учёный отметил, что лучше всего они видны в период антициклона.

Суть серебристых облаков такова, что они расположены в мезосфере, на высоте от 80 до 90 км, туда приникают отдельные и редкие молекулы водяного пара в виде кристаллов. Когда солнце заходит при ясном небе, а оно во время антициклона ясное, происходит отражение от этих кристаллов, небо будто светится. Свет получается действительно серебристым, — пояснил Вильфанд.

Он добавил, что метеорологи не могут указать, в какой именно день можно наблюдать явление, но самые красивые серебристые облака бывают до восхода солнца, часа в три ночи.

Ранее стало известно, что температура в августе будет около или выше нормы на всей территории России. Об этом заявил Роман Вильфанд. По его словам, дефицит осадков ожидается на юге европейской части страны и на обширных территориях её азиатской части. Вильфанд указал, последний месяц лета должен быть тёплым.