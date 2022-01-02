Синоптик предупредил москвичей о снегопаде и штормовом ветре с 5 января

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что с 5 января Москву накроют штормовой ветер и снегопады. А днём ранее, 4 января, в столицу придут сильные морозы, написал синоптик на своей странице в Instagram.

Во вторник и среду столбики термометров покажут на два-три градуса ниже положенного. Морозы ночами в Москве окрепнут до минус 10–15 градусов по Цельсию, — написал специалист.

По региону местами похолодает до минус 20 градусов. В дневное врем температура воздуха не будет подниматься выше минус 5–10 градусов.

Штормовое ненастье обрушится на Москву с 5 января. Это связано с активным атлантическим циклоном с обильными и влажными снегопадами.

В общей сложности осадков будет порядка десяти миллиметров. Это составляет 25 процентов от месячной нормы, — добавил синоптик.

Порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Видимость на дорогах составит не более километра. Сугробы на улицах Москвы увеличатся с 26 до 30 сантиметров. А сложные метеоусловия станут причиной снежных заносов, перемётов, накатов, гололедицы.

Существенно ухудшится ситуация на дорогах столицы. Также в городе снизится атмосферное давление. Оно опустится до 725 мм рт. ст., что на 20 единиц ниже нормы.

Ранее директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин заявил, что наступивший 2022 год будет холодным для всей планеты. По словам специалиста, этот году наверняка будет холоднее, чем в 2020-м.