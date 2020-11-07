Синоптик предупредил москвичей о близких заморозках

https://static.news.ru/photo/de58f06c-2158-11eb-a6f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые заморозки и гололедица придут в Москву уже в понедельник, 9 ноября, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В выходной в регион прорвётся холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой кучево-дождевых облаков и скоротечными ливнями с общим количеством осадков до 3-5 мм. При этом дневная температура последний раз составит 5-10 градусов тепла, — пояснил синоптик в беседе с РБК.

По его словам, в ночь на понедельник осадки прекратятся, но начнётся «обвал полярного холода». Столбик термометра опустится в регионе до трёх градусов холода, ударят первые заморозки, а выпавшая накануне вода замёрзнет, и на дорогах появится слабая гололедица.

По мнению Тишковца, автомобилистам следует за выходные подготовиться к зимнему сезону, поскольку в регионе в течение недели начнётся метеорологическая зима. При этом первый снег, вряд ли выпадет раньше 20 ноября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с, 9 ноября в столичном регионе произойдёт резкое похолодание. Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, текущие выходные станут последними тёплыми днями в году. Можно сказать, что приходят первые заморозки, ведь в октябре в Москве температура не понижалась до отрицательных значений, пояснила специалист.