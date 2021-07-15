Синоптик пообещал россиянам аномально холодную зиму

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Военные в 2021 году стали чаще уходить в «самоволку» и нарушать уставные правила взаимоотношений. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СК России.

Следователи зафиксировали рост числа прeступлений против порядка пребывания на военной службе, в том числe случаев «самоволок», нарушений уставных правил взаимоотношений между воeнными. Возросло число особо тяжких и тяжких деяний (32,6...