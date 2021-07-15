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Синоптик пообещал россиянам аномально холодную зиму

13:03, 15 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Синоптик Александр Шувалов заявил, что после аномальной жары в Россию зимой, вероятно, придут сильные морозы, пишет Lenta.ru.

По словам специалиста, такой прогноз подтверждается статистикой предыдущих лет.

Глобальные изменения климата ведут в первую очередь к меридиональной составляющей переноса. То есть учащаются явления, которые приводят либо к сильной жаре, либо к интенсивным заморозкам и хорошим морозам, — отметил Шувалов.

Синоптик подчеркнул, что подобная повторяемость с годами будет усиливаться.

Ранее учёный заявил, что с годами число жарких дней летом в России будет неизбежно увеличиваться, а столица и область неминуемо будут бить старые рекорды.

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