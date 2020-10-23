Синоптик пообещал потепление в Москве

https://static.news.ru/photo/12f25b4c-1533-11eb-9b66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в столичном регионе улучшится на несколько дней, Москву и область ждёт потепление. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, погода будет облачной, в субботу — без существенных осадков, в воскресенье — местами дожди. Днём температура составит 9–11 градусов тепла, по ночам она будет колебаться в районе 6–8 выше нуля.

Что касается первой половины следующей недели, то её будет определять атлантический антициклон. По словам Синенкова, атмосферное давление будет повышаться, погода будет сухой. Для конца октября будет непривычно тепло.

В дневные часы около 10 градусов тепла, а по ночам столбики термометров будут оставаться на отметке плюс один — два градуса, — приводит слова Синенкова «Радио 1».

NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд исключил возвращение «бабьего лета». Комфортной погоды с температурой плюс 17–19 градусов, которая позволила бы выходить на улицу в лёгкой одежде, в 2020 году ждать уже не приходится.