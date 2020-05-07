Синоптик не исключил разгона облаков 9 мая ради авиапарада

https://static.news.ru/photo/41fc9cc0-9015-11ea-bc61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Применение 9 мая специальных средств для разгона облаков позволит провести авиапарад в Москве в комфортных условиях, поскольку погода будет облачной и дождливой. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура понизится 9 мая до 14–16 градусов, поэтому условий для грозовой деятельности уже не будет. Ночью будет 7–8 градусов. Также не будет ветреной погоды, атмосфера успокаивается. Небо будет облачным с прояснениями, небольшой дождь, — сказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что утром 9 мая в воздух поднимутся самолёты-разведчики. Их целью будет узнать, какой реагент следует применять, чтобы дождь выпал ещё до Москвы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роман Вильфанд заявил: 2020 год может оказаться рекордно тёплым. По крайней мере, он должен войти в топ-5 самых жарких лет. По словам специалиста, климатологи не ждут, что в последующем средние температуры на планете будут понижаться, они уже пять пятилетий подряд только повышаются.