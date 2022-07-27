«Синергия» подаст в суд на отца Алисы Тепляковой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Университет «Синергия» намеревается подать в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на отца 10-летней экс-студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгения. Руководство вуза считает, что отец вундеркиндов распространяет ложные сведения насчёт приёма его дочери и сына в учебное заведение, сообщает KP.RU.

Алиса и Хеймдалль Тепляковы подали документы в «Синергию» на платное отделение на несколько направлений. Младший брат Алисы выбрал общий менеджмент — управление проектами, бизнес-информатику, экономику, сама бывшая студентка психфака МГУ — прикладную информатику, менеджмент — управление проектами, банковское дело, информационные системы и технологии, педагогическое образование.

На этот раз Алиса Теплякова не стала подавать документы на психологию, хотя это направление также есть в вузе. Издание предполагает, что выбор платного образования может быть связан и с невысокими баллами детей по ЕГЭ. Так, в МГУ девочка не смогла пройти на бюджетное отделение, а в «Синергии» у неё в прошлом году даже не приняли документы и ей пришлось ещё раз пересдавать один школьный экзамен.

Документы у Тепляковых в «Синергии» приняли, но предупредили, что не примут детей из-за возраста, так как в правилах приёма указан возраст поступления — 14 лет. Это обусловлено прохождением практики студентов у работодателей-партнёров уже с I курса, а трудиться можно по закону только с 14 лет.

Евгений Тепляков на этот отреагировал гневным постом в своём блоге. Он назвал отказ принять его детей «незаконным», сослался на расписку о подаче документов. При этом разгневанный отец обвинил руководство университета в «неадекватности и лжи».

В университете на это заявление отреагировали аргументировано. В частности отметили, что оплату за обучение нужно вносить только после зачисления, о чём Тепляков был уведомлен. Однако, он сразу оплатил все годы обучения, в том числе и за счёт материнского капитала, не дожидаясь решения комиссии.

Деньги Теплякову вернули в полном объёме. Его обвинения в адрес ректора — ложь, теперь вуз намерен подать на отца вундеркиндов в суд.

Ранее сообщалось, что представителей «Синергии» смущает возраст абитуриентки Тепляковой, поскольку в рамках учебной программы ей придется пройти практику в школе. По их мнению, ребёнок в роли учителя — это нонсенс.