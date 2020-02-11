Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Республику Кипр в 2019 году посетили около 782 тысяч российских граждан. Россия, таким образом, заняла второе место по числу туристов на острове.

Об этом сообщает издание Phileftheros со ссылкой на официальную статистику. Впереди россиян оказались британцы — в 2019 году на Кипр приехали 1 млн 330 тысяч гостей из Великобритании. Власти островной...