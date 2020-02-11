Главный редактор RT Маргарита Симоньян пригласила протоиерея Димитрия Смирнова, который сравнил гражданских жён с проститутками, посмотреть на её счастливую семью с гражданским мужем — режиссёром и телеведущим Тиграном Кеосаяном.
Журналистка позвала Смирнова в свой дом, где, помимо троих совместных с Тиграном детей, живут обе матери гражданских супругов и другие родственники.
Каждый раз кто-то выступает с речью про бесплатных проституток, про «поматросит и бросит», про «а как же статус» и вот этот весь замшелый позднесоветский трэшак, не имеющий никакого отношения к вере, я снова не выхожу замуж. Тупо из принципа, — заявила Симоньян в Telegram-канале.
Она назвала государственную регистрацию брака бессмысленной, а церковное венчание — ответственным шагом, к которому пока не готова.
Как писал NEWS.ru, в РПЦ посчитали, что отец Димитрий пытался привлечь внимание к безответственности мужчин, а не оскорбить женщин.