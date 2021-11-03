Симоньян назвала «позорищем» поведение кавказцев в Москве

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян не обошла вниманием в своём Telegram-канале громкую ситуацию с дракой, которая произошла в четверг в московском районе Новые Ватутинки. После конфликта в магазине на улице четверо лиц кавказской национальности совершили нападение на мужчину с четырёхлетним ребенком, накинувшись на них вчетвером. Удар в том числе пришёлся и на мальчика. Главное управление Следственного комитета по Москве расследует данное уголовное дело. В своем сообщении Симоньян призналась, что говорит как приезжая и «лицо кавказской национальности» в одном флаконе.

Все эти «приезжие» и «лица кавказской национальности» допрыгаются, что в стране может быть введен строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро, — написала главред.

Симоньян вспомнила, как 20 лет назад её саму так же проверяли в Москве, когда она «понаехала» в столицу из Краснодара.

И правильно сделают. Ибо неча, — отметила она.

Журналист также подчеркнула, что подобное поведение гостей с Кавказа в Москве является «позорищем», потому что на самом Кавказе мужчины в гостях «даже в туалет стесняются зайти».

А в Москве, значит, не в гостях? Ну, так вам покажут, кто в этом доме хозяин, — заявила она.

Ранее МВД опубликовало видео с участниками драки в Новых Ватутинках в Москве. В том числе на них пострадавший изложил свою версию случившегося, заявив, что заступился за ребёнка, так как именно он первым подвергся нападению. А у кавказцев в руках был замечен предмет, похожий на нож.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать уголовное дело на более тяжкую статью — «покушение на убийство».