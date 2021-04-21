Силовики задержали на акциях в поддержку Навального 90 человек

https://static.news.ru/photo/b7e8d75e-a2a3-11eb-9d8f-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Савоськин/vk.com

Сотрудники правоохранительных органов активно задерживают людей в связи с акциями в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По всей стране ещё до начала мероприятий задержали 90 человек.

Больше всего людей (10) силовики увели в Кемерово. Восьмерых активистов забрали в Иркутске, семерых в Находке, по шесть человек — в Братске и Санкт-Петербурге, а ещё пятерых задержали в Нижнем Новгороде. В Москве полицейские увели четырёх человек, следует из данных, размещённых на сайте правозащитного проекта «ОВД-Инфо».

При этом в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах московского часового пояса мероприятие ещё не началось.

Ранее в Москве силовики задержали бывшего заместителя председателя Госдумы Владимира Рыжкова, которого подозревают в организации мероприятия. Также в столице задержали пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш и юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан российскими властями иноагентом) Любовь Соболь.

Протесты в поддержку Навального запланированы по всей России на 21 апреля. Акции не получили одобрения властей. Генпрокуратура, МВД и Роскомнадзор предупредили об ответственности за распространение информации о митингах и участие в них.

Навальный находится в одиночной камере туберкулёзной больницы ИК-3 во Владимирской области. Врачи обнаружили у него две грыжи и протрузию. Кроме того, он испытывает боли в ноге и в спине, а также у него утрачивается чувствительность рук. Температура у него колеблется в промежутке между 39 и 37 градусами, кроме того, он кашляет и истощён.

31 марта оппозиционер объявил голодовку в колонии. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболели спина и ноги, появилось онемение в конечностях, но к нему не пускают гражданских врачей.