Центр общественных связей ФСБ сообщил о выявлении группы преступников на Северном Кавказе. Нарушители модернизировали гражданское оружие до боевого для последующей продажи.
Среди них были жители Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики,
Силовики изъяли 16 единиц оружия, около 20 кг пороха и примерно 200 патронов. Кроме того, они прекратили работу двух мастерских и провели следственные мероприятия по отношению к покупателям.
Изъятые средства находятся на экспертизе.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных органов уничтожили трёх боевиков, готовивших взрыв. Во время задержания преступники оказали вооружённое сопротивление. На месте перестрелки с бандитами было обнаружено оружие и самодельная бомба.
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