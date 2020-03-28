Фото: fsb.ru

Центр общественных связей ФСБ сообщил о выявлении группы преступников на Северном Кавказе. Нарушители модернизировали гражданское оружие до боевого для последующей продажи.

Среди них были жители Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики, передаёт ТАСС. В спецоперации участвовали сотрудники ФСБ и регионального МВД.

Силовики изъяли 16 единиц оружия, около 20 кг пороха и примерно 200 патронов. Кроме того, они прекратили работу двух мастерских и провели следственные мероприятия по отношению к покупателям.

Изъятые средства находятся на экспертизе.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных органов уничтожили трёх боевиков, готовивших взрыв. Во время задержания преступники оказали вооружённое сопротивление. На месте перестрелки с бандитами было обнаружено оружие и самодельная бомба.

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