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Московские ЗАГСы ограничили количество присутствующих на бракосочетаниях. В период эпидемии коронавирусной инфекции церемонию могут посетить не более пяти человек.

Назначенные свадьбы отменять не станут, для этого во дворцах бракосочетания регулярно проводят дезинфекцию помещений, сказано на сайте мэра Москвы. Однако на торжественность момента в таких условиях рассчитывать не приходится. Тем,...