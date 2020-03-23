В Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных органов ликвидировали трёх боевиков, готовивших теракт. Во время задержания преступники оказали вооружённое сопротивление.
Как
Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники спецслужб в 2019 году ликвидировали в России 78 террористических ячеек и предотвратили 34 теракта на стадии подготовки. В ходе оперативно-боевых мероприятий были уничтожены 32 бандита, из них девять — главари, задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников.
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