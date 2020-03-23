https://static.news.ru/photo/a037f498-6ce7-11ea-a1ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: nakgov/vk.com

В Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных органов ликвидировали трёх боевиков, готовивших теракт. Во время задержания преступники оказали вооружённое сопротивление.

Как сообщили ТАСС в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), на месте перестрелки с бандитами было обнаружено оружие и самодельное взрывное устройство.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники спецслужб в 2019 году ликвидировали в России 78 террористических ячеек и предотвратили 34 теракта на стадии подготовки. В ходе оперативно-боевых мероприятий были уничтожены 32 бандита, из них девять — главари, задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников.