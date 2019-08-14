https://static.news.ru/photo/a7cd22c4-be8b-11e9-8aff-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦСН ФСБ РФ/vk.com

Некие сотрудники ФСБ пришли в офис правозащитной организации «Правовая инициатива» с обыском. Силовики не представились и не предоставили постановление суда, сообщила пресс-секретарь организации Ксения Бабич.

По её словам, представители ведомства заявили о наличии необходимых документов. Они провели обыск в соседнем помещении, неправомерно забрали паспорта и телефоны работников проекта.

Представители силовой структуры не предъявили постановление на обыск кабинета директора и пытались вскрыть его, написала она в своём Facebook .

На данный момент отказано во вскрытии без постановления суда кабинета директора, сотрудники получили свои телефоны. Сотрудники ФСБ из офисного здания не уходят, — подчеркнула она.

Представитель ФСБ объяснил, что дело связано с уголовной статьёй об организации преступного сообщества, однако не предъявил никаких подтверждающих документов.

«Правовая инициатива» занимается помощью родственникам людей, пострадавших от несправедливого суда, нарушения прав человека и пыток. Сотрудники организации представляют заявителей в Европейском суде по правам человека.

Ранее News.ru писал, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану прибыли в региональное Министерство образования. По предварительной договорённости силовики осуществили выемку документов.