Силовики проводят обыск у главы «Альянса учителей»

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга проводят обыск у руководителя «Альянса учителей» Даниила Кена. Об этом рассказал депутат округа Светлановское Юрий Мазурик.
Об этом ему рассказала мать активиста,
Источник в силовых структурах подтвердил журналистам информацию об обыске, пресс-служба местного ГУ МВД не ответила на вопрос. Адвокат Светлана Ратникова рассказала, что мужчину обвиняют в неуважении к суду.
Кен пытался зарегистрироваться на муниципальные выборы в сентябре 2019 года. Неизвестные распространили листовки с его именем и некорректными высказываниями. Суд посчитал такую агитацию реабилитацией нацизма и экстремистской деятельностью и снял мужчину с выборов.
До этого его пытались снять с выборов из-за репоста расследования Алексея Навального. Потом апелляционная инстанция отменила это решение, а Кен в социальной сети прокомментировал происходящее, назвав судью политической проституткой.
Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов устроили обыск в квартире одного из администраторов страницы «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова. Позднее на него возбудили уголовное дело и предъявили обвинения в распространении порно.
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