Силовики проводят обыск у главы «Альянса учителей»

https://static.news.ru/photo/584fe62a-a58d-11ea-b48f-fa163e074e61_660.jpg Даниил Кен Фото: Альянс учителей/vk.com

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга проводят обыск у руководителя «Альянса учителей» Даниила Кена. Об этом рассказал депутат округа Светлановское Юрий Мазурик.

Об этом ему рассказала мать активиста, передаёт Znak.com. Женщина успела по телефону сообщить только о факте следственных действий, после чего полицейский запретил ей использовать телефон. В настоящий момент связи с ней и Кеном нет.

Источник в силовых структурах подтвердил журналистам информацию об обыске, пресс-служба местного ГУ МВД не ответила на вопрос. Адвокат Светлана Ратникова рассказала, что мужчину обвиняют в неуважении к суду.

Кен пытался зарегистрироваться на муниципальные выборы в сентябре 2019 года. Неизвестные распространили листовки с его именем и некорректными высказываниями. Суд посчитал такую агитацию реабилитацией нацизма и экстремистской деятельностью и снял мужчину с выборов.

До этого его пытались снять с выборов из-за репоста расследования Алексея Навального. Потом апелляционная инстанция отменила это решение, а Кен в социальной сети прокомментировал происходящее, назвав судью политической проституткой.

Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов устроили обыск в квартире одного из администраторов страницы «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова. Позднее на него возбудили уголовное дело и предъявили обвинения в распространении порно.