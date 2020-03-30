Коронавирус вносит коррективы в привычный уклад жизни россиян. Многие люди переходят на удалённую работу или же и вовсе теряют её. И пока одни, находясь дома, пытаются выполнить возложенные на них трудовые обязательства, другие решают в освободившееся время заняться ремонтом. Когда соседям разрешено шуметь и как вести себя с правонарушителями — в материале NEWS.ru.

Российские магазины фиксируют повышенный спрос на товары для ремонта. В особенности — на дрели-шуруповерты и отвёртки. О том, как оставшиеся дома люди будут переносить ежедневный шум от соседей, задумалась депутат Госдумы Галина Хованская. Она официально обратилась к мэру Сергею Собянину с просьбой запретить москвичам делать ремонт во время карантина в городе.

Подобные меры хоть и смогут защитить кого-то от шума, но вызовут крайнее недовольство граждан, которым и так достаточно введённых на сегодняшний день ограничительных мер. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал адвокат МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев.

Однако полный запрет на ремонт пока не вводится и жители столицы должны придерживаться правил, установленных законом о тишине, пояснил специалист. Согласно ему, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00; делать ремонт — с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 09:00, а также по воскресеньям и праздничным дням. Безопасный уровень шума в квартире — не более 55 децибел. Он должен соблюдаться с 07:00 до 23:00. Шум листвы от ветра, к примеру, составляет от 30 до 35 децибел. А спокойный разговор, пение птиц, стрекот сверчков — 50 децибел.

Если соседи затеяли ремонт в неподходящее время, адвокат рекомендует обращаться в полицию. Дозвониться до правоохранителей можно по номеру 102. Также можно обратиться напрямую в участок, в ведении которого находится адрес правонарушения. Полицейские сегодня решают проблемы с шумными соседями достаточно оперативно и жёстко, отметил эксперт. За нарушение тишины обычным гражданам грозит предупреждение или административный штраф от одной до двух тысяч рублей. Аналогичные правила действуют и в других городах России, подчеркнул Шугаев.

Alexei MoschenkovAlexei Moschenkov

Как обойтись без полиции

Если же сосед занимается ремонтом в разрешённое законом время, обратиться за помощью к правоохранителям вряд ли удастся. Для начала следует попытаться поговорить с живущим рядом человеком. Возможно, он не догадывается, что доставляет неудобства. Однако следует помнить, что в условиях распространения коронавируса следует минимизировать контакты с людьми. Поэтому по возможности соседу нужно позвонить на мобильный телефон. В лучшем случае вам удастся договориться и даже составить удобный обоим график работ, заявил в разговоре с NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Однако если сосед не согласен идти на уступки, следует ввести контрмеры и создать ему аналогичные некомфортные условия. К примеру, включить на большой громкости телевизор или музыку.

Люди, которые плюют на личное пространство окружающих, не любят, когда также поступают по отношению к ним. Создавать неудобства соседям — ненормально, но, если по-другому договориться не получается, и полиция помочь не может, другого выбора не остаётся. Такой способ даёт понять человеку, что если не вести себя адекватно, то аналогичное отношение можно получить и к себе. Многие соседи на этом этапе начинают договариваться или без лишних разговоров перестают шуметь Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Если же контрмеры привели лишь к эскалации конфликта, стоит научиться успокаиваться и работать в условиях шума. Однако сделать это, по словам психолога, достаточно сложно. Всё дело в том, что человеку не только надоедает посторонний шум — он также чувствует раздражение из-за нарушения личных границ и пренебрежения его мнением.

Чтобы расслабиться эксперт советует заниматься дома физическими нагрузками. Они способствуют выработке эндорфина. Также можно послушать любимую музыку или воспользоваться строительными наушниками, которые поглощают шум.