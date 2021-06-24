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Очередь на вакцинацию от COVID-19
Общество

Штурмуют пункты вакцинации: желающие привиться стоят в очередях

22:21, 24 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние дни в Москве и области резко выросло число граждан, желающих сделать прививку от коронавируса. Это произошло после того, как столичные власти объявили об обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников сферы услуг.

В павильонах «Здоровая Москва» увеличилось количество медбригад. Без записи они принимают горожан в торговых центрах и в других популярных местах, в частности в парке Горького.

Так, москвичи выстроились в очередь за прививкой от коронавируса в ГУМе. На третьем этаже магазина у пункта вакцинации собрались десятки человек.

Похожая ситуация сложилась в пункте вакцинации от COVID-19 в Красногорске в торгово-развлекательном комплексе Vegas Крокус Сити.

О том, как проходит вакцинация москвичей, — в фотогалерее NEWS.ru.

Очередь на вакцинацию от COVID-19

Сергей Булкин/NEWS.ru

Очередь на вакцинацию от COVID-19

Сергей Булкин/NEWS.ru

Очередь на вакцинацию от COVID-19

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация от COVID-19

Сергей Булкин/NEWS.ru

Очередь на вакцинацию от COVID-19

Сергей Булкин/NEWS.ru

Очередь на вакцинацию от COVID-19

Сергей Булкин/NEWS.ru

Очередь на вакцинацию от COVID-19

Сергей Булкин/NEWS.ru

В пункте вакцинации от COVID-19

Сергей Булкин/NEWS.ru

В ожидании вакцинации от COVID-19

Сергей Булкин/NEWS.ru

Очередь на вакцинацию от COVID-19

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пункт вакцинации от COVID-19

Сергей Булкин/NEWS.ru

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