Штурмуют пункты вакцинации: желающие привиться стоят в очередях

За последние дни в Москве и области резко выросло число граждан, желающих сделать прививку от коронавируса. Это произошло после того, как столичные власти объявили об обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников сферы услуг.

В павильонах «Здоровая Москва» увеличилось количество медбригад. Без записи они принимают горожан в торговых центрах и в других популярных местах, в частности в парке Горького.

Так, москвичи выстроились в очередь за прививкой от коронавируса в ГУМе. На третьем этаже магазина у пункта вакцинации собрались десятки человек.

Похожая ситуация сложилась в пункте вакцинации от COVID-19 в Красногорске в торгово-развлекательном комплексе Vegas Крокус Сити.

О том, как проходит вакцинация москвичей, — в фотогалерее NEWS.ru.