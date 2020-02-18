https://static.news.ru/photo/95bee218-5231-11ea-8643-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Предложение о введении ответственности за размещение автомобиля на газоне Совет Федерации собирается передать рабочей группе, которая занимается новым Кодексом об административных правонарушениях (КоАП), уже 20 февраля. Об этом сообщила член Комитета по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Как она рассказала «Парламентской газете», вместе с данным предложением рабочей группе поступят и другие инициативы, которые ранее приняли сенаторы от регионов.

Рукавишникова пояснила, что сейчас в КоАп уже прописан запрет на парковку на тротуаре и штраф за это. А вот запрета на размещение автомобиля на детских площадках и газонах — нет.

Нам предстоит убедить разработчиков кодекса распространить действие имеющейся статьи в том числе и на эти территории. До 20 февраля мы все предложения направим межведомственной рабочей группе, — отметила сенатор.

По словам Рукавишниковой, вопрос о включении в КоАп запрета на парковку на газоне вызвал активную дискуссию. Член комитета СФ выступает за внесение подобных нарушений в новый кодекс. Размер штрафа, как пояснила сенатор, пока ещё не определён и это ещё только предстоит сделать рабочей группе. Рукавишникова уверена, что он не должен превышать для граждан пяти тысяч рублей. Открытым остаётся и вопрос администрирования новой нормы.

Рукавишникова предлагает или оставить контроль за любителями парковаться на газонах за ГИБДД, либо устроить соревнования между муниципалитетами. Кто из них первым заметил нарушителя, тот его и фиксирует.

При этом первый зампредседателя Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Вячеслав Лысаков уверен, что вопрос администрирования нового нарушения гораздо сложнее, чем на первый взгляд. Депутат убеждён, что МВД откажется следить за такими нарушителями, так как газоны в основном находятся во дворах. Из-за этого, считает Лысаков, на участковых ляжет дополнительная нагрузка. Самым удобным вариантом может стать специальная госслужба, однако и тут есть подводные камни, ведь придётся решать вопрос с доступом к персональным данным водителя.

Мне известны случаи, когда в деревнях людей штрафовали за автомобиль, поставленный на траве перед воротами частного дома. Таких перегибов необходимо избежать, — считает Лысаков.

Депутат при этом уверен, что запрет на парковку на газонах надо обязательно закрепить в новом кодексе. Это, считает Лысаков, поможет установить единую сумму штрафа и избежать ситуаций, когда региональные власти сами решают, сколько денег брать с нарушителя.

Как писал NEWS.ru, ранее в Московской области произошла ситуация, похожая на пример, приведённый Лысаковым. Администрация деревни Лужки выписала штраф местному жителю Олегу Горелову за парковку на зелёных насаждениях. Мужчина оставил машину на собственном участке, который не стал огораживать забором.