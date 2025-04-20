Шоколадная лава в кружке: когда очень хочется сладкого, но лень печь торт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дорогие сладкоежки, этот рецепт я выведала у подруги и теперь делаю минимум раз в неделю! Это идеальный десерт для внезапного приступа «хочу шоколада», который готовится быстрее, чем доставка пиццы.

Нам понадобится

4 ст. л. муки (с горкой)

3 ст. л. сахара (можно заменить на 2 ст.л. если не любите слишком сладкое)

2 ст. л. качественного какао (не путать с быстрорастворимым напитком!)

3 ст. л. молока

2 ст. л. растительного масла (лучше без запаха)

1/4 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

1/2 ч. л. ванильного экстракта (по желанию)

В большой кружке (минимум 350 мл) смешиваем все сухие ингредиенты: муку, сахар, какао, разрыхлитель и соль. Хорошенько перемешиваем вилкой, чтобы не было комочков.

Добавляем молоко и растительное масло, тщательно вымешиваем до гладкой консистенции. Тесто должно напоминать густую сметану. Если получилось слишком густо — добавьте буквально чайную ложку молока.

Теперь самое важное — выпечка! Ставим в микроволновку на 1 минуту при мощности 800 Вт, затем проверяем. Если серединка еще слишком жидкая — добавляем по 10–15 секунд. Идеальная текстура — когда края пропеклись, а центр остался слегка жидковатым.

Советы для идеальной лавы:

Не перепеките! Лучше недодержать, чем передержать Подавайте сразу с шариком мороженого или взбитыми сливками Можно добавить в центр кусочек шоколада перед выпечкой для усиления эффекта Для взрослых — попробуйте добавить щепотку перца чили или кофе

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