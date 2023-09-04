Шойгу заявил о провале контрнаступления ВСУ: какие яростные атаки отбила РФ Стали известны главные атаки контрнаступления ВСУ, которые отбили ВС РФ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу вслед за президентом страны Владимиром Путиным заявил о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он отметил, что украинская армия последние десять дней совершает яростные атаки. Какие недавние удары отбила Россия?

Что Путин и Шойгу сказали про контрнаступление ВСУ

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом назвал украинское контрнаступление провалом. Он заявил, что на сегодняшний день ситуация в зоне спецоперации складывается именно так, однако нужно смотреть, что будет дальше.

«Это не пробуксовка, это провал. На сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет», — сказал Путин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу тоже заявил о провале контрнаступления ВСУ. Он отметил, что украинская армия последние десять дней совершает яростные атаки.

«Мне, наверное, неправильно комментировать, что сказал Верховный главнокомандующий (о провале контрнаступления ВСУ. — NEWS.ru), я могу лишь подтвердить, что это действительно так», — прокомментировал Шойгу.

Какие недавние атаки Украины отбила Россия

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 1 сентября заявил, что линия фронта в Харьковской области сдвигается в сторону Купянска, несмотря на постоянные контратаки ВСУ.

«Контратаки со стороны противника продолжаются, они очень интенсивные. Но враг получает отпор, поэтому позиции удерживаются. Линия фронта продвигается очень медленно, но продвигается в сторону Купянска», — сообщил он в эфире канала «Россия 24».

2 сентября Вооруженные силы России отразили пять контратак украинской армии на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, потери ВСУ составили до роты.

«Отражены пять контратак силами до взвода каждая при поддержке артиллерии и бронетехники из состава 32-й и 43-й отдельных механизированных бригад и 68-й отдельной егерской бригады. Общие потери противника в живой силе составили до роты военнослужащих», — заявил Зыбинский.

Он отметил, что российские военные продолжили наступление на Купянском направлении и завладели двумя опорными пунктами ВСУ, уничтожив более взвода украинских войск. Кроме того, во время контрбатарейной борьбы были ликвидированы самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица Д-20.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня, 4 сентября, рассказал, что российские военные успешно применяют новые беспилотники в зоне СВО — за минувшие сутки на Артемовском направлении с помощью дронов было уничтожено шесть бронемашин ВСУ.

«Вчера в результате серьезной атаки на Работинском направлении они потеряли шесть танков. На другом направлении, на Бахмуте, там наши ребята очень искусно, я бы так сказал, беспилотными летательными аппаратами, новыми квадрокоптерами уничтожили еще шесть машин. За вчерашний день только по бронетехнике 11 единиц уничтожено», — сказал глава военного ведомства.

Где были сбиты беспилотники ВСУ

Мэр Москвы Сергей Собянин 31 августа в своем Telegram-канале сообщил, что в Воскресенском районе Подмосковья сбит беспилотник, летевший в направлении столицы. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Минобороны РФ заявило, что вечером 30 августа ВСУ попытались атаковать Брянскую область с помощью двух беспилотников. Оба были уничтожены дежурными средствами ПВО. Более того, по данным ведомства, украинские военные направили в Крым крылатую ракету, которая была нейтрализована дежурными средствами ПВО. Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вечером 30 августа силами ПВО были сбиты два беспилотника ВСУ над Брянским районом. В результате налета дронов ВСУ пострадавших и разрушений нет.

Позднее Богомаз сообщил, что утром 31 августа над Брянском сбили три беспилотника самолетного типа. Дроны были ликвидированы силами Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина.

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