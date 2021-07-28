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Шойгу предупредил о последствиях размещения баз США в Центральной Азии

13:04, 28 июля 2021
Шойгу предупредил о последствиях размещения баз США в Центральной Азии Сергей Шойгу Фото: mil.ru
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США пытаются разместить свои военные базы и объекты в странах Центральной Азии. Это приведёт к возникновению очагов напряжённости и дестабилизации обстановки, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Он пояснил, что американские власти навязывают странам региона создание аналогичных НАТО структур. Для этого применяются всевозможные санкции, экономическое давление, провоцирование конфликтов и дезинформация населения.

США создают передовые группы высокой готовности, подключают к военным учениям силы и средства нерегиональных государств, развёртывают системы ПРО.

Считаем, что это ни к чему хорошему не приведёт, а только может повлечь за собой длительное присутствие Альянса в регионе и дополнительную нестабильность, — сказал министр.

По словам Шойгу, для предотвращения дестабилизирующих процессов странам ШОС «исключительно важно» проводить постоянные консультации.

Глава Минобороны ранее отметил, что Россия принимает меры из-за всплеска активности боевиков в Афганистане. Для отработки действий по отражению террористических угроз на границе проведут учения.

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