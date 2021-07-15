Шойгу предписал изучать в войсках статью Путина об Украине

Статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» внесли в список тем для изучения военнослужащими. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны.

Статью будут изучать в рамках военно-политической подготовки. Это сделано, так как в армии РФ на неё отреагировали активно и положительно. У многих служащих украинское происхождение, есть родственники и родители на Украине. Главная мысль о единстве украинского, белорусского и русского народов «разделяется всеми российскими военнослужащими», заверил собеседник издания.

Ранее статью раскритиковал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Он назвал трактовку неоригинальной и намекнул на попытку переписать историю.