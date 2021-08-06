Шойгу ответил анекдотом на слова Зеленского о Крыме

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не будет российской территорией, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал анекдотом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет, — сказал министр.

Он добавил, что с Крымом ситуация аналогичная: руководство Украины сменяется, а полуостров был и всегда будет российским.

Ранее на слова Зеленского ответил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он порекомендовал украинскому лидеру прекратить рассказывать байки своему народу и подумать над улучшением его благосостояния. Депутат добавил, что Россия гордится Крымом и развивает его.