Шойгу: бойцы ВДВ могут решить любую задачу

https://static.news.ru/photo/936f1c84-d3e7-11ea-a3e7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ в настоящее время могут решить задачу любой сложности, уверен глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, ВДВ являются высокомобильным родом войск, оснащённым новейшим вооружением. ВДВ 2 августа 2020 года отметят 90-летие со дня образования.

Во все времена воинам «крылатой пехоты» доверяли самые сложные и ответственные задачи, которые они решали чётко, оперативно и слаженно, безупречная выучка, доблесть и несгибаемая воля десантников всегда становились непреодолимой преградой на пути врага, — цитирует министра обороны РФ ТАСС.

Шойгу вспомнил, что за проявленные мужество и героизм во время Великой Отечественной войны тысячи офицеров, сержантов и солдат ВДВ были удостоены орденов и медалей, 296 человек стали Героями Советского Союза. Всем дивизиям ВДВ присвоено почётное наименование «гвардейская».

Глава ведомства подчеркнул, что самоотверженно и стойко «голубые береты» действовали в Афганистане, на Северном Кавказе, в Югославии и других горячих точках. По словам Шойгу, современное поколение воинов-десантников, как и прежде, отличается безупречным боевым мастерством, умением и готовностью во что бы то ни стало добиться поставленных целей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что перспективное самоходное орудие «Лотос», разработанное для Воздушно-десантных войск, было продемонстрировано в рамках военно-спортивного праздника, посвящённого предстоящему Дню ВДВ, который в России отмечают 2 августа. Мероприятие состоялось в Климовске — районе города Подольска Московской области. «Лотос» отличается увеличенным вдвое боекомплектом по сравнению с орудием прошлого поколения «Нона».