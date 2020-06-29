Шнуров стал генеральным продюсером RTVI

https://static.news.ru/photo/65895e08-2440-11ea-8f55-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Владелец холдинга RTVI Микаель Исраелян предложил шоумену Сергею Шнурову стать генеральным продюсером канала. Музыкант согласился.

Работа с человеком, YouTube-канал которого собрал 1,7 млрд просмотров, должна помочь развитию СМИ, говорится на сайте RTVI.

Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей. Мы уверены, с приходом Сергея RTVI сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик, — отметил Исраелян.

Шнуров рассказал, что долгое время работает с собирательным образом русского общества и темой мировоззрения россиян. Связь между русскоговорящими людьми и носителями русской культуры он старался сохранить и в своём творчестве.

Присоединившись к команде RTVI, я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на жизнь соотечественников по всему миру, — сказал он.

Ранее, как писал NEWS.ru, журналист Алексей Пивоваров, автор популярного YouTube-проекта «Редакция», покинул пост главного редактора телеканала RTVI. После этого все ключевые направления канала возглавят топ-менеджеры.

Сам Пивоваров, комментируя свой уход, заявил, что для него очень важен опыт работы в RTVI. По его словам, он не только высоко оценивает профессионализм работников канала, но и доволен результатом проделанной работы. Пивоваров отметил, что уходит для развития собственных проектов, каждый из которых требует большого количества времени и сил, тем самым затрудняя процесс выполнения обязанностей главного редактора телеканала.

Журналист пожелал коллегам огромного успеха и дальнейшего развития. Пивоваров подчеркнул, что его «Редакция» продолжит сотрудничество с RTVI.