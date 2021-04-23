Шквалистый ветер в Москве обрушил дюжину деревьев и повредил машины

https://static.news.ru/photo/43abe4da-a438-11eb-813f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шквалистый ветер в столице повалил порядка десяти деревьев и повредил несколько машин. Какой именно ущерб городу нанесло буйство стихии, которое ещё не закончилось, специалистам только предстоит подсчитать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В результате сильного ветра повалено до десяти деревьев. Повреждено несколько автомобилей, их точное количество устанавливается, - сказал источник.

Тем не менее, информация о погибших или же пострадавших не появлялась, что может свидетельствовать о высокой сознательности граждан, добавил источник.

Накануне синоптики Центра погоды «Фобос» предупредили москвичей о надвигающихся угрозах. Так, в пятницу, 23 апреля, в столице и по области ожидаются грозовой вал и штормовой ветер с порывами до 23 м/с .

Интенсивные ливни и штормовой ветер начались во второй половине последнего для многих россиян рабочего дня перед чередой выходных. МЧС РФ выпускало предупреждение в связи с ухудшением погоды. Там отметили, что в столице ожидаются град, штормовой ветер и дожди.

В связи с погодными условиями жителям столицы рекомендовали лишний раз не покидать дома без необходимости, держаться подальше от деревьев и шатких конструкций, которые могут упасть. Также водителям рекомендовано снизить скорость движения и внимательно следить за ситуацией на дорогах.