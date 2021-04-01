Шкурный интерес: кому выгодно, чтобы квартиры продавались вместе с долгами

Ассоциация «ЖКХ и городская среда», объединяющая жилищно-коммунальные компании, предложила внести поправки в Жилищный кодекс и обязать новых собственников квартир оплачивать за прежних владельцев долги за управление, содержание, текущий ремонт, а также за утилизацию отходов, газ, электроэнергию, тепло, водоснабжение и водоотведение. В Минстрое, куда обратились авторы законопроекта, поддержали «необходимость решения вопроса погашения задолженности при продаже квартиры». При этом опрошенные NEWS.ru депутаты, занимающиеся защитой прав граждан в сфере ЖКХ, раскритиковали данное предложение, не исключив, что это элемент лоббизма интересов ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Один из инициаторов нововведения, заместитель гендиректора ассоциации «ЖКХ и городская среда», член Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Гордеев рассказал, что сейчас по Жилищному кодексу при продаже квартиры от старого к новому собственнику переходят только долги по взносам на капитальный ремонт. А погашение задолженности за содержание, текущий ремонт, управление жильём и коммунальные услуги ложится на плечи предыдущего владельца, пишут «Известия».

В связи с этим ассоциация направила в Минстрой законопроект о внесении поправок в 157-ю и 158-ю статьи Жилищного кодекса. Документ предлагает распространить на нового собственника обязанность погашения задолженности прежнего хозяина квартиры по всем видам жилищно-коммунальных услуг.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По мнению Гордеева, «поправки простимулируют покупателей квартир запрашивать у продавцов справки об отсутствии долгов», а «если задолженность есть, то приобретатель будет заинтересован в том, чтобы она была погашена за счёт продавца или скидки на жильё».

В Минстрое поддержали предложение ассоциации, добавив, что по итогам III квартала 2020 года задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг в России достигла 1,35 трлн рублей. При этом чиновники ведомства признают, что нововведение может оказаться «крайне чувствительным для населения», в связи с чем «требует максимально взвешенного подхода».

В интервью NEWS.ru председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская подчеркнула, что она не поддерживает этот законопроект. Она считает неправильным переписывать Жилищный кодекс, поскольку вопросы урегулирования задолженности по платежам между старыми и новыми владельцами жилых помещений регламентируются Гражданским кодексом.

Я против. Стороны должны договариваться «на берегу». Тут бывает два варианта. Либо сам продавец платит, либо он продаёт с условием, что его долги будут погашены новым собственником. Просто брать и перекладывать обязанность предыдущих собственников на новых закон запрещает. Собственник несёт бремя содержания своего имущества, это норма Гражданского кодекса. Вероятно, действующую норму решили поменять из-за неурегулированности процедуры при оформлении сделки. Но это же можно записать в сделке, если покупатель не возражает и соглашается с погашением долгов прежнего собственника. Всё зависит от того, как сформулировать договор [купли-продажи]. Нужно в Гражданский кодекс и договорное право смотреть, а не в Жилищный кодекс лезть. Галина Хованская депутат Госдумы депутат Госдумы

С ней согласен депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. По его мнению, предлагаемые поправки могут отражать лоббистские интересы управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Это выглядит как очередной варварский закон, очередная проделка «бешеного принтера». Почему, если я кому-то должен, следующий жилец должен за меня платить, или наоборот? Людей, которые такие законы сочиняют, сразу надо в отставку отправлять, потому что они профнепригодны. Это их лоббистский, шкурный интерес, они не смогли работать с должниками, поэтому закон должен им помочь собрать недоимки за счёт других людей, никакого отношения к ним не имеющих. Сергей Митрохин депутат Мосгордумы, бывший председатель партии «Яблоко» депутат Мосгордумы, бывший председатель партии «Яблоко»

Ассоциация организаций и специалистов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и городского развития «ЖКХ и городская среда» учреждена 27 сентября 2011 года. На её сайте сказано, что совместно с Рабочей группой по развитию ЖКХ Экспертного совета при правительстве РФ они «представляют собой объединённую площадку для выработки эффективных решений, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства». Гендиректором ассоциации является предприниматель и некогда чиновник правительства Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа Евгений Мискевич. В 2009 году он вошёл в президентский кадровый резерв как представитель региональных органов власти.

Сейчас Мискевич является гендиректором зарегистрированных в Москве ООО «Современные цифровые системы — Логистика», ООО «Современные цифровые системы — Экология», ООО «Современные цифровые системы» и ООО «Центр 2М», основной вид деятельности которых — создание и использование баз данных и информационных ресурсов. А также ООО «Центр 2Д», занимающегося использованием вычислительной техники и информационных технологий. Кроме этого, он возглавляет и является одним из бенефициаров ООО «Холдинговая Компания „Энергетика Севера“», занимающегося консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, и ООО «Фининвест», специализирующегося на вложениях в ценные бумаги.

Мискевич числится одним из соучредителей московских ООО «Хаусбоат», занимающегося строительством кораблей, судов и плавучих конструкций, ООО «Точка-точка», специализирующегося на научных исследованиях, и ООО «Юником телематикс», сферой деятельности которого является техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Помимо столичных компаний, гендиректор ассоциации «ЖКХ и Городская среда» выступает участником тюменского ООО «Мобстэд Рус», разрабатывающего компьютерное программное обеспечение.

В совет ассоциации входят депутат Госдумы от «Единой России» Павел Качкаев, исполнительный директор госкомпании «Российский экологический оператор», централизованно занимающейся обращением с коммунальными отходами, Алексей Макрушин, замдиректора «Мосводоканала» Ольга Петрова, вице-президент крупного строительного холдинга «ПиК» Дмитрий Тимофеев, глава российско-австрийского ООО «Интертехэлектро — Новая генерация», специализирующегося на строительстве электростанций, Станислав Карапетян и другие.

В ассоциации состоят 27 частных и государственных предприятий — управляющие компании, ресурсоснабжающие, электросетевые и энергогенерирующие организации, а также операторы в области утилизации мусора.

Ассоциация предлагала повысить жилищно-коммунальные тарифы с 1 января 2019 года, направив соответствующее обращение на имя занимавшего тогда пост главы Минстроя Владимира Якушева. Это объяснялось тем, что при повышении президентом Владимиром Путиным НДС с 18% до 20% у организаций ЖКХ, предоставляющих потребителям услуги на 4,5 трлн рублей, за первое полугодие 2019-го прогнозировались прямые убытки в 45 млрд рублей. Эту идею поддержали в правительстве, в конце 2018 года внеся поправки в несколько постановлений, которые позволили увеличить коммунальные тарифы в 2019 году дважды.

При этом некоторые эксперты подвергали это решение критике. Например, исполнительный директор некоммерческого партнёрства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева утверждала , что «необходимость повышения тарифов в два этапа на большую величину, чем предполагалось ранее, ничем не обоснована и не доказана», поскольку «повышение НДС на 2% не влечёт повышение общих расходов». Она подчёркивала, что увеличение платежей «должно осуществляться после публичного аудита, доступного всем».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.