https://static.news.ru/photo/c7abaaf8-be67-11e9-866d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Киберспорт может стать школьным факультативом. С таким предложением в министерство просвещения обратился Институт развития интернета (ИРИ).

Новый предмет предполагается для всех учеников кроме начальной школы. Эксперимент может быть реализован с 2020 по 2025 годы на базе нескольких образовательных учреждений в каждом российском регионе, передаёт ТАСС .

Необходимость в новой дисциплине в ИРИ объяснили тем, что IT-индустрия нуждается в притоке квалифицированных кадров. Их которых не хватает уже сейчас, 65% представителей отрасли — самоучки. Таковыми являются и 25% создателей новых вирусов и вредоносных сайтов.

Так, навыки, полученные факультативно в школе, могут быть направлены в созидательное русло и применены в системе высшего образования, считают в ИРИ.

Ранее News.ru писал, что многие современные гаджеты могут быть взломаны для воспроизведения оглушительных и дезориентирующих звуков. Таким звуковым оружием из-за ряда уязвимостей способны стать ноутбуки, смартфоны, наушники, акустические системы и несколько типов динамиков.