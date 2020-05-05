Школьники Москвы примут участие в дистанционном ИТ-марафоне

ИТ-марафон для столичных школьников состоится 11 мая в онлайн-формате. Участниками мероприятия смогут стать ученики 6–10 классов.
Ведущие специалисты проведут мастер-классы по облачным технологиям и расскажут о перспективных отраслях, среди которых 3D-моделирование, роботехника, информационная безопасность, системное администрирование и электроника.
Участникам марафона также предоставят возможность создать собственные проекты. Так, мероприятие разделят на два этапа — обучающий и соревновательный. Первый продлится до 20 мая, а второй пройдёт 23 и 24 мая. Итоги станут известны 8 мая.
Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию, которая будет доступна с 6 мая,
Ранее NEWS.ru писал, что дистанционные занятия для школьников и студентов колледжей Москвы отменили с 1 по 11 мая. В майские праздники школьники смогут с пользой провести свой досуг: посмотреть видеолекции, онлайн-семинары, мастер-классы.
Добавьте наши новости в избранные источники