Школьники Москвы примут участие в дистанционном ИТ-марафоне

https://static.news.ru/photo/293a3b44-8ec0-11ea-8cfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ИТ-марафон для столичных школьников состоится 11 мая в онлайн-формате. Участниками мероприятия смогут стать ученики 6–10 классов.

Ведущие специалисты проведут мастер-классы по облачным технологиям и расскажут о перспективных отраслях, среди которых 3D-моделирование, роботехника, информационная безопасность, системное администрирование и электроника.

Участникам марафона также предоставят возможность создать собственные проекты. Так, мероприятие разделят на два этапа — обучающий и соревновательный. Первый продлится до 20 мая, а второй пройдёт 23 и 24 мая. Итоги станут известны 8 мая.

Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию, которая будет доступна с 6 мая, передаёт mos.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что дистанционные занятия для школьников и студентов колледжей Москвы отменили с 1 по 11 мая. В майские праздники школьники смогут с пользой провести свой досуг: посмотреть видеолекции, онлайн-семинары, мастер-классы.