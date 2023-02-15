Школьникам предложили написать письма бойцам СВО с солдатом Вермахта В Волгодонске школьникам раздали шаблоны писем бойцам СВО с лицом офицера СС

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В одной из школ Волгодонска Ростовской области детям предложили написать поздравления бойцам СВО по случаю Дня защитника Отечества и раздали им шаблоны открыток с изображением немецкого солдата, сообщает «Блокнот Волгодонск». В администрацию школу сразу же пожаловались родители и потребовали заменить офицера СС на советского воина.

Мой ребенок учится в школе №18 нашего города. В преддверии Дня защитника Отечества в школе детям раздали шаблоны открыток для того, чтобы каждый ребенок мог вписать туда поздравление на свое усмотрение. Все бы ничего, но на картинке изображен немецкий солдат! Четко просматривается немецкая каска. Возникает вопрос: какой очень недалекий человек изготавливал шаблоны для данных открыток? Приятно будет получить российскому солдату открытку с изображением солдата Вермахта? — задала вопрос одна из мамочек.

Директор учебного заведения Дмитрий Шляков принес извинения всем оскорбившимся и признал, что учитель, который занимался подготовкой открыток, не смог идентифицировать немецкого солдата. По его словам, письма не были отправлены на фронт, и в скором времени дети перепишут их на новых открытках.

Ранее ученики школы искусств из города Котовска Тамбовской области спели песню «333» о работе российских артиллеристов со словами: «На машине свастика, за рулем укроп». В городской мэрии пояснили, что дети исполнили композицию вместе с градоначальником Алексеем Плахотниковым и ее автором ветераном ФСИН Александром Ванюшкиным по собственному желанию. Таким образом ребята поддержали своих родственников-военнослужащих.