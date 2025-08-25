Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 16:22

Шкаф ломится? 5 гениальных способов хранить вещи в маленькой квартире!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нехватка места для хранения одежды — распространенная проблема в малогабаритных квартирах. Однако даже в ограниченном пространстве можно организовать удобную систему хранения, если использовать нестандартные решения. Эти пять способов помогут освободить место и поддерживать порядок в гардеробе.

Первый вариант — вакуумные пакеты для сезонной одежды: они уменьшают объем вещей в два-три раза. Второй способ — использовать пространство под кроватью с помощью выдвижных ящиков или контейнеров. Третий вариант — навесные органайзеры на дверях или стенах для мелких вещей. Четвертый способ — многоуровневые вешалки, позволяющие размещать несколько предметов на одном крючке. Пятый лайфхак — складные коробки и модульные системы, которые можно комбинировать.

Грамотная организация пространства не только экономит место, но и упрощает поиск нужных вещей.

Ранее также сообщалось о способах реставрации старой мебели. Не спешите избавляться от старых шкафов — попробуйте эти простые способы придать им свежий вид.

советы
вещи
одежда
квартиры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
