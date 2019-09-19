https://static.news.ru/photo/d07b04ce-db10-11e9-b055-fa163e074e61_660.jpg Антон Шипулин Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Бывший биатлонист Антон Шипулин, ставший депутатом Госдумы РФ, решил перечислять половину своей зарплаты Совету ветеранов Серовского городского округа Свердловской области.

Шипулин написал об этом в Instagram. Бывший спортсмен признался, что первая неделя в новом качестве далась ему непросто, однако он нацелен на достижение максимальных результатов, «как бы амбициозно это не звучало».

Своим первым шагом в новом статусе Шипулин назвал решение перечислять половину заработной платы на благотворительные цели Совету ветеранов его избирательного округа.

Всем добра и здоровья! — заключил своё сообщение экс-биатлонист.

В 2018 году Госдума РФ официально раскрыла размер депутатских зарплат. Среднемесячная заработная плата парламентария оказалась равна 350 тысячам рублей.

В августе 2019 года представители партии «Справедливая Россия» потребовали снять Антона Шипулина с предстоящих выборов, писал News.ru.