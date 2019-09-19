Антон Шипулин Антон Шипулин Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Бывший биатлонист Антон Шипулин, ставший депутатом Госдумы РФ, решил перечислять половину своей зарплаты Совету ветеранов Серовского городского округа Свердловской области.

Шипулин написал об этом в Instagram. Бывший спортсмен признался, что первая неделя в новом качестве далась ему непросто, однако он нацелен на достижение максимальных результатов, «как бы амбициозно это не звучало».

Своим первым шагом в новом статусе Шипулин назвал решение перечислять половину заработной платы на благотворительные цели Совету ветеранов его избирательного округа.

Всем добра и здоровья! — заключил своё сообщение экс-биатлонист.

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Добрый день, дорогие друзья! Подходит к концу моя первая рабочая неделя в Государственной Думе. Сказать, что было непросто войти в новый для меня ритм и влиться в новый коллектив ничего не сказать. Это целый мир со своими трудностями и со своими, будем надеяться, победами. Пусть это будет звучать амбициозно, но я нацелен на достижение максимальных результатов. Моим первым шагом в новом статусе депутата Госдумы стало решение о том, что половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Советам Ветеранов своего избирательного округа. Специально для своих избирателей и всех тех, кому интересна моя политическая деятельность, я завел страницу @shipulin.174 где буду выкладывать свою новую политическую историю. Подписывайтесь Всем добра и здоровья!

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)

В 2018 году Госдума РФ официально раскрыла размер депутатских зарплат. Среднемесячная заработная плата парламентария оказалась равна 350 тысячам рублей.

В августе 2019 года представители партии «Справедливая Россия» потребовали снять Антона Шипулина с предстоящих выборов, писал News.ru.

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