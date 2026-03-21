21 марта 2026 в 05:46

Шары без стрижки: 6 растений, которые сами растут идеальной сферической формой

Фото: D-NEWS.ru
Для садоводов, ценящих идеальную форму без лишних усилий, существуют растения, которые от природы растут аккуратными шаровидными кустами, не требуя стрижки.

Среди многолетников лидирует астра кустарниковая, формирующая плотные сферические кустики высотой 30–50 см, которые осенью сплошь усыпаны ромашковидными соцветиями. Хвойный лидер — туя западная шаровидная, сорта которой, такие как «даника» и «глобоза», годами сохраняют идеальную форму.

Среди однолетников чемпион по форме — агератум, или долгоцветка, чьи пушистые кустики сами растут идеальными шариками, усыпанными цветками-помпончиками. Не отстает и лобелия ампельная, которая при посадке в грунт формирует плотные шаровидные куртины.

Из лиственных кустарников великолепна спирея японская, чьи компактные сорта образуют плотные розовые или белые шары. А для любителей декоративной листвы идеальна хоста, многие сорта которой, например Blue Mouse Ears, растут аккуратными полусферами. Все эти растения сами растут идеальной сферической формой. С ними вы легко получите шары на клумбе без стрижки.

Ранее были названы цветы, которые вырастают в идеальный розовый куст, утопающий в цветах.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
