Шарлотка и рядом не лежала — готовлю летний пирог «Трешка» с яркой начинкой, чтобы гости ахнули

Шарлотка и рядом не лежала — готовлю летний пирог «Трешка» с яркой начинкой, чтобы гости ахнули

Сочные карамелизированные абрикосы, нежное маслянистое тесто и хрустящий миндальный штрейзель — идеальное трио для домашнего чаепития. Пирог одинаково хорош и теплым, и на второй день, когда слои пропитываются и становятся еще сочнее.

Ингредиенты

Для начинки: абрикосы — 600 г, сахар-песок — 130 г. Для теста: мука пшеничная — 180 г, сахар-песок — 100 г, простокваша 3,2% — 120 мл, масло сливочное — 75 г, яйцо куриное — 1 шт., пекарский порошок — 0,5 ч. л., сода пищевая — 0,5 ч. л., соль — 0,4 ч. л., корица молотая — 1 щепотка. Для штрейзеля: сахар-песок — 50 г, мука пшеничная — 30 г, масло сливочное — 15 г, миндаль сырой — 30 г.

Как готовлю

Сначала половинки абрикосов засыпаю сахаром и оставляю на пару часов пустить сок, потом пару минут прогреваю в сотейнике до растворения сахара и остужаю. Тем временем муку с содой, пекарским порошком, солью и корицей просеиваю, рублю с холодным маслом до крошки и быстро замешиваю с яично-простоквашной смесью.

Половину теста распределяю по форме с бортиками, выкладываю остывшие абрикосы, накрываю второй половиной теста и аккуратно защипываю края.

Сверху щедро засыпаю миндальным штрейзелем: сырой миндаль измельчаю в блендере, перетираю с сахаром, мукой и холодным маслом до липкой крошки. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку и пеку до умопомрачительного аромата и золотистой корочки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Получился пышный, румяный пирог, от которого по всей кухне разносился аромат карамелизированных абрикосов и жареного миндаля. Удивило, насколько рассыпчатым и одновременно нежным вышло тесто на простокваше — ни грамма сухости. Советую подавать его чуть теплым, с шариком ванильного мороженого, чтобы контраст горячей выпечки и холодного крема сводил гостей с ума.