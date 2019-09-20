https://static.news.ru/photo/de153e7c-db80-11e9-8c25-fa163e074e61_660.jpg Фото: aleksandr_shamanofficial/instagram

Шаман Александр Габышев, который пытался дойти пешком до Москвы от Бурятии и «изгнать» из Кремля Владимира Путина, был направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Об этом 20 сентября сообщили представители пресс-службы регионального Минздрава.

Сотрудники ведомства подчеркнули, что медицинские специалисты проведут диагностику состояния шамана. Они сделают выводы о здоровье Габышева, основываясь на результатах личных бесед с пациентом, истории его жизни и болезни.

В случае, если у него будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы диспансера.

Ранее, как писал News.ru, шамана Александра Габышева, который шёл в Кремль «изгонять» президента России Владимира Путина, задержали на границе с Иркутском. За ним приехали два автобуса с полицией и увезли его в сторону Улан-Удэ. На него могут завести дело по статье «Организация экстремистского сообщества».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о задержанном шамане.

В свою очередь, в правозащитной организации Amnesty International призвали освободить якутского шамана Александра Габышева, задержанного в Бурятии, так как он является «узником совести».