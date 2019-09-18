https://static.news.ru/photo/a5d9a4b6-daaf-11e9-9253-fa163e074e61_660.jpg Фото: normanvega666/Twitter

Шамана Александра Габышева, который шёл в Кремль «изгонять» президента России Владимира Путина, задержали на границе с Иркутском.

Как сообщает Znak.com, за шаманом приехали два автобуса с полицией и увезли его в сторону Улан-Удэ. На него могут завести дело по статье «Организация экстремистского сообщества».

Габышев идёт в Москву пешком. Он везёт на своей тележке печку, юрту, одежду и провиант. Он планирует дойти до столицы в 2021 году.

Как ранее писал News.ru, уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова рассказала, за что задержали сторонников шамана из Якутии Александра Габышева.