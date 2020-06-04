Северодвинск закроют на карантин с 6 июня

Въезд в Северодвинск и выезд из него будет ограничен с 6 июня. Такое решение приняли власти Архангельской области. Город закроют на карантин из-за распространения коронавируса. Рост заболеваемости там в 2,6 раза выше, чем на остальных территориях региона.
С 00:00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города, — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
На сегодняшний день в городе выявлено около 1200 случаев заражения коронавирусом. Согласно распоряжению властей, в город смогут въехать те, кто исполняет служебные обязанности, а также сотрудники спецслужб, следующие через территорию города транзитом в Онежский район,
Все госслужащие города перейдут на удалённый режим работы. По данным регионального штаба, в Архангельской области выявили 2587 случаев заражения коронавирусом, 4 человека скончались.
Ранее NEWS.ru писал, что врио главы Архангельской области Александр Цыбульский поручил оперативному штабу изучить происхождение очага COVID-19 в Северодвинске.
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