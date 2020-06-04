Северодвинск закроют на карантин с 6 июня

https://static.news.ru/photo/d3de2710-a66f-11ea-8d87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Администрация Северодвинска/vk.com

Въезд в Северодвинск и выезд из него будет ограничен с 6 июня. Такое решение приняли власти Архангельской области. Город закроют на карантин из-за распространения коронавируса. Рост заболеваемости там в 2,6 раза выше, чем на остальных территориях региона.

С 00:00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города, — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

На сегодняшний день в городе выявлено около 1200 случаев заражения коронавирусом. Согласно распоряжению властей, в город смогут въехать те, кто исполняет служебные обязанности, а также сотрудники спецслужб, следующие через территорию города транзитом в Онежский район, передаёт ТАСС.

Все госслужащие города перейдут на удалённый режим работы. По данным регионального штаба, в Архангельской области выявили 2587 случаев заражения коронавирусом, 4 человека скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что врио главы Архангельской области Александр Цыбульский поручил оперативному штабу изучить происхождение очага COVID-19 в Северодвинске.