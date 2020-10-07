Сестра Ефремова призвала актёра не платить компенсацию родным Захарова

https://static.news.ru/photo/7d478e58-08a0-11eb-a0d9-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сестра Михаила Ефремова Анастасия заняла принципиальную позицию по вопросу компенсаций, которые требуют от актёра родные погибшего водителя Сергея Захарова. Женщина считает, что брат не должен выплачивать ни копейки.

По мнению Анастасии Ефремовой, семья уроженца Рязани вовсе не скорбит по покойному, а играет на публику, появляясь на ток-шоу. Она заявила, что родственники Захарова слетали на отдых на Мальдивы на фоне якобы поступающих им угроз.

У меня погиб сын в 21 год. Я на три года ушла из жизни. Это боль, которую невозможно перенести. Страшная боль. А они требуют больших денег за свои неимоверные страдания, когда они припёрлись на следующий день на федеральный канал. Это страдание, боль? — цитирует Анастасию «Экспресс газета».

Как сообщал NEWS.ru, ранее трое потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова предъявили актёру иски о компенсации морального вреда на общую сумму в 3 млн рублей. Адвокат родственников погибшего водителя Александр Добровинский пояснил, что его доверители изначально не хотели никакой компенсации. Однако теперь они занимаются основанием благотворительного фонда имени Сергея Захарова и считают, что эти средства помогут таким же пострадавшим и самому Ефремову в смягчении наказания.

ДТП с участием актёра, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима.