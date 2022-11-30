Серый ввоз вместо онлайна: ускорят ли санкции цифровизацию паспортов В МВД напомнили, что в России не производятся принтеры для печати удостоверений личности, а для «цифрового перехода» нет чипов и пластика

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за санкций в связи с военной операцией на территории Украины поставки своей продукции в Россию прекратили зарубежные производители матричных принтеров, которые используются для изготовления внутренних паспортов. Об этом заявил начальник департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД Юрий Войнов. Ведомство готово закупать отечественные аналоги, но таковые в стране не производятся. Опрошенные NEWS.ru эксперты утверждают, что теоретически выпуск требуемых изделий в стране наладить можно, однако, скорее всего, они будут закупаться через серые схемы — так называемый параллельный импорт. На первый взгляд, эти проблемы могут дать толчок к более активному переходу на цифровые удостоверения личности, однако и тут не всё так гладко, потому что для них нужны чипы, которые в РФ не производятся, как и качественные принтеры.

«Через что угодно, но всё привезут»

О риске нехватки импортных принтеров для печати паспортов Юрий Войнов намекнул на состоявшемся на днях в Совете Федерации круглом столе «Механизмы поддержки импортозамещения в сфере информационно-коммуникационных технологий». В МВД использовали печатные устройства японских марок Epson и OK, а также итальянской Olivetti. Эти компании прекратили поставки из-за санкций, наложенных на Россию после 24 февраля.

Матричные принтеры, так исторически сложилось, в России не производятся. С учётом введения новых санкций мы теоретически даже не можем купить новые, — цитируют Войнова «Ведомости».

Чиновник добавил, что МВД готово приобретать оборудование у российских разработчиков, если те смогут наладить производство отечественных аналогов и если эта продукция будет соответствовать предъявляемым требованиям качества.

После выступления Юрия Войнова в Совете Федерации в пресс-центре МВД поспешили заявить, что «в настоящее время подразделения по вопросам миграции МВД России обеспечены оргтехникой в полном объеме, работа по выдаче паспортов проводится в плановом режиме».

В своём выступлении [Юрий Войнов] призвал к сотрудничеству отечественных производителей компьютерной и оргтехники в условиях, вызванных внешним санкционным давлением. Также участникам мероприятия была кратко разъяснена процедура госзакупок указанного оборудования для нужд МВД России, — заявили в министерстве.

Депутат Госдумы и зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил NEWS.ru, что данная «проблема большой степени остроты ещё не достигла, но она, в принципе, решаемая». Он считает, что все сложности можно будет преодолеть через так называемый параллельный импорт, то есть серый ввоз устройств не напрямую от производителя, а из третьих стран.

Стоит только обозначить соответствующий тендер на поставку требуемых комплектующих, и огромное количество людей будет готово поставить всё что угодно через различных посредников. Представители организаций и предпринимательских сообществ, с которыми я регулярно общаюсь, говорят, что их возможности по любой позиции огромны. Они за это время (с момента введения санкций. — NEWS.ru) проработали много различных направлений и хоть из самого сердца Америки, хоть из самого Лондона вам привезут практически всё, что хотите. Это будет сделано через какую-нибудь Шри-Ланку, через Индию, через что угодно, но всё привезут, — заверил парламентарий.

При этом он уверен, что производство нужных МВД принтеров и оборудования для них можно наладить в России. Просто ранее, отметил Матвейчев, государство исходило из концепции глобальной экономики, предпочитая покупать у иностранных производителей «необходимые и некритичные вещи», которые являются «лучшими в мире признанными брендами».

Если уж мы атомоходы делаем, атомные подводные лодки и космические корабли, то уж, конечно, без проблем сделаем любой соответствующий принтер. <...> Но скорее вопрос решится через допоставки техники из-за рубежа, потому что нужно не так уж много, а также переходом на электронный документооборот, — добавил Матвейчев.

С ним согласен член общественного совета при МВД и профессор Государственного университета управления Владимир Волох. Он не исключает, что могут возникнуть «какие-то сбои с поставками необходимых материалов и оборудования», потому что это «не новая проблема».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собеседник NEWS.ru напомнил, что перебои с импортом иностранного оборудования в РФ наблюдались ещё до введения санкций с началом пандемии. Сейчас же, полагает он, отечественная промышленность «в достаточно большом количестве имеет свои ресурсы» для производства аналогов зарубежной техники.

Поставлена задача перестроить промышленность с учетом санкций, поэтому я не думаю, что какие-то серьёзные проблемы возникнут. Неудобства — да, перестройка — да. Но в целом система МВД достаточно солидная и имеет большой опыт организации всей этой работы, поэтому я не думаю, что наши граждане почувствуют какие-то проблемы с точки зрения обеспечения документами, — добавил Волох.

Диаметрально противоположного мнения придерживается руководитель информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Он подчеркнул, что развернуть высокотехнологичное производство в России сегодня невозможно, при этом потребность в принтерах, которые используются в МВД для изготовления паспортов, не столь велика, как в печатных устройствах других типов.

Во-первых, никто не сделает предприятие — у нас нет станков и комплектующих. Во-вторых, само по себе количество матричных принтеров в мире не такое большое, потому что они используются для таких специальных целей, но не в обычной жизни частных или корпоративных клиентов, — подчеркнул Кусков.

По его мнению, если у МВД возникнет нехватка соответствующего печатного оборудования, теоретически это приведёт к определённым сложностям. Кусков уверен, что «принтеры так или иначе будут выходить из строя, нужно будет приобретать комплектующие». Детали, по его предположению, как в случае с так называемым авиационным каннибализмом, будут браться с имеющихся принтеров, которые вышли из строя, и ставиться в работающие. Но, как прогнозирует эксперт, поскольку количество работающей техники начнёт сокращаться, из-за этого «будет не полная остановка работы, но увеличение сроков выдачи документов».

Существуют и гипотетические сложности, касающиеся параллельного импорта, точнее — более ощутимых, чем ранее, бюджетных расходов на закупки, считает специализирующийся на экономической аналитике публицист Павел Пряников. При этом он уверен, что при случае нужное оборудование закупят через посредничество Турции, Казахстана и Китая, поскольку «для власти МВД это важная институция». К тому же принтеры — это «не военная и не двойного назначения продукция, и западные страны закрывают глаза на такую торговлю».

То, что проблема вынесена в публичную область, говорит о перестраховке чиновников. Параллельный импорт обходится в среднем на 30–50% дороже прямых поставок. Бюджетные же нормативы остались прежними. Условно говоря, на закупку техники в таком-то подразделении выделено столько-то, и превышение лимита может вызвать вопросы у проверяющих органов, а далее — и возбуждение уголовных дел, пусть и по «лёгким» статьям (халатность, растрата и тому подобные). И регулирующие органы должны внести поправки в бюджет — действующий и будущий, — отметил Пряников.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ни бумаги, ни чипов, ни пластика

Сложившаяся ситуация, по мнению экспертов NEWS.ru, может ускорить переход с бумажных паспортов на цифровые. В пользу этого говорит и внесённый на днях в Госдуму правительственный законопроект, который, правда, касается не удостоверений личности, а государственных уведомлений, которые предлагается рассылать адресатам не в аналоговом, а в электронном формате. Его авторы объясняют нововведение отсутствием бумаги, чернил и самих принтеров из-за санкций. Он предусматривает поправки в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Данные изменения необходимы для снижения эффекта от санкций поставщиков материалов для печатающих устройств федеральной организации почтовой связи (...) Законопроектом предполагается направление адресатам дополнительных электронных копий простых или регистрируемых писем (электронных образов документов) в целях информирования граждан и организаций о направлении им соответствующих уведомлений государственными органами или организациями, — говорится в пояснительной записке к документу.

Как считает Владимир Волох, МВД «серьёзно подходит» к вопросам, касающимся «цифрового общества и цифровой экономики». Он отметил, что в стране уже «разработан ряд программ, которые способствуют переходу на современные электронные носители».

Мы говорили о возможности создания IT-паспорта, в который будут внесены необходимые данные. Это и водительские удостоверения, и банковские карты, и медицинские полисы. В некоторых субъектах РФ проводятся эксперименты по внедрению электронных водительских удостоверений. За этим будущее, и однозначно мы будем переходить на цифровые носители, — резюмировал собеседник NEWS.ru.

Как напомнил Олег Матвейчев, изначально электронный документооборот планировали вводить не как полную замену бумажных паспортов, а как альтернативу, то есть параллельно с привычными «пурпурными книжицами», в зависимости от того, кому как удобно. Но, отмечает парламентарий, «если будет какая-то проблема с выдачей паспорта, то если ему понравится, человек может использовать электронный паспорт, как и другие документы».

Матвейчев не исключил, что в связи со сложившейся ситуацией из-за санкций может произойти ускорение перехода на электронные документы.

Однако переход на цифровые паспорта остаётся под вопросом. Стоит напомнить, что ещё в первой половине 2022 года Минцифры заморозило проект цифровых паспортов на неопределённый срок после начала военной операции на территории Украины. Выдачу электронных документов, которые должны были представлять собой подобие пластиковой карты, планировалось начать в 2023 году в трёх субъектах РФ. По данным Forbes, власти засомневались, что проект окупит вложенные в него средства и для него хватит пластика и чипов, которые не производятся в России.