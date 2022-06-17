В Минцифры подтвердили заморозку проекта цифровых паспортов Глава Минцифры Шадаев: проект выдачи цифровых паспортов отложен

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Максут Шадаев

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в ведомстве заморозили проект выдачи цифровых паспортов. Надеемся вернуться к нему позже, отметил он в беседе с РИА Новости.

Мы пока отложили этот вопрос в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы, — объяснил глава министерства.

Он уточнил, что возвращение к проекту может состояться после решения всех проблем. Выдачу россиянам электронных эквивалентов паспортов планировалось начать в 2023 году в трех регионах страны.

Ранее стало известно, что 10 июня Forbes со ссылкой на источник заявил: Минцифры заморозило проект цифровых паспортов на неопределенный срок в связи с началом спецоперации на Украине. По данным издания, власти засомневались, что проект окупит вложенные в него средства и для него хватит пластика и чипов.