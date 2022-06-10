Forbes узнал, что Минцифры заморозило проект цифровых паспортов

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Электронный паспорт гражданина Российской Федерации

Минцифры РФ заморозило проект цифровых паспортов на неопределенный срок в связи с началом военной спецоперации на Украине, пишет Forbes со ссылкой на источник в министерстве, близкий к разработке данного проекта. Выдачу электронных эквивалентов паспортов планировалось начать в 2023 году в трех регионах России. Однако теперь власти засомневались, что проект окупит вложенные в него средства и для него хватит пластика и чипов.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказывал в конце 2021 года, что технически проект уже готов и прошел испытания базовых электронных компонентов. Однако после начала «специальной военной операции» России на Украине его решили заморозить на неопределенный срок, — сообщили в издании.

Журнал отметил, что другие два источника, близкие к кругам мэрии Москвы, подтвердили данную информацию. По их словам, данный проект не находится в числе приоритетных задач для властей РФ.

По версии издания, первоначальная сумма вклада в разработку электронных паспортов составляла 20 млрд рублей. Правительство РФ предполагало, что со временем проект окупит себя. Стоимость цифрового паспорта варьировалась в размере 1000 рублей, при этом его бумажный эквивалент стоит 300.

Ранее в МВД сообщили, что при выдаче россиянам электронных паспортов документы в бумажном варианте будут аннулироваться. В ведомстве добавили, что на заграничные паспорта это не распространяется.