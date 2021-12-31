МВД будет аннулировать бумажные паспорта при выдаче электронных

При выдаче россиянам электронных паспортов документы в бумажном варианте будут аннулироваться. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД. В ведомстве добавили, что на заграничные паспорта это не распространяется.

Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться, — пояснили в МВД.

Представитель ведомства добавил, что выдача электронного паспорта гражданина России не связана с заграничным. Данные документы по-прежнему будут обладать разной юридической силой.

Ранее сообщалось, что электронный паспорт будет существовать в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. До конца 2022 года документы нового образца появятся в трёх субъектах России в рамках эксперимента.

Цифровой паспорт оснастят чипом отечественного производства. В нём будет содержаться некоторое количество персональных данных, но всю информацию надёжно зашифруют, а сам чип практически нельзя будет взломать.