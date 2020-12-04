Сергей Куликов сменил Чубайса во главе «Роснано»

Совет директоров АО «Роснано» утвердил кандидатуру Сергея Куликова на пост председателя правления УК «Роснано» вместо ушедшего в отставку Анатолия Чубайса.
Как
Сергей Куликов ранее занимал пост первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии.
Управляющая компания «Роснано» была создана в рамках разделения функций владения и управления активами акционерного общества «Роснано» в 2013 году.
Как передавал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уход Чубайса с поста руководителя компании не скажется на характере работы «Роснано». Представитель Кремля отметил, что хотя каждый руководитель имеет свой стиль работы, профиль компании очевиден, потому не стоит ждать его изменений. Песков также напомнил о планах диверсификации оборонно-промышленного комплекса и наращивания производимой им гражданской продукции. Он пояснил, что технологии «Роснано» поспособствуют этому.